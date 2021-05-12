На 47-й минуте финального матча БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» арбитр Сергей Иванов принял верное решение, назначив пенальти в ворота самарской команды.

«Локомотив» — «Крылья Советов».

«Локомотив» — «Крылья Советов».

Судья занимал хорошую позицию и правильно квалифицировал действия Сергея Божина, который сбил Федора Смолова в своей штрафной площади. Помощь видеоассистентов Василия Казарцева и Антона Аверьянова не потребовалась.

(Александр Бобров)