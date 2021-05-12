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Судейство

«Локомотив» — «Крылья: пенальти в ворота самарцев назначен правильно

21:20
«Локомотив» — «Крылья Советов». «Локомотив» — «Крылья Советов». «Локомотив» — «Крылья Советов». «Локомотив» — «Крылья Советов».
«Локомотив» — «Крылья Советов».
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На 47-й минуте финального матча БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» арбитр Сергей Иванов принял верное решение, назначив пенальти в ворота самарской команды.

"Локомотив" - "Крылья Советов".
«Локомотив» — «Крылья Советов».
"Локомотив" - "Крылья Советов".
«Локомотив» — «Крылья Советов».

Судья занимал хорошую позицию и правильно квалифицировал действия Сергея Божина, который сбил Федора Смолова в своей штрафной площади. Помощь видеоассистентов Василия Казарцева и Антона Аверьянова не потребовалась.

(Александр Бобров)

Локомотив — Крылья Советов

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча