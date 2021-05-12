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«Локомотив» — «Крылья Советов»: Чорлука не смог доиграть матч до конца

21:44
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Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не смог доиграть финал БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов».

Хорват был вынужден покинуть поле во втором тайме. Вместе него на замену вышел Мурило.

Локомотив — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча