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«Локомотив» — «Крылья Советов»: Смолов забил с пенальти

21:10
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил во втором тайме финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов». Он снова вывел «Локо» вперед на 48-й минуте — 2:1.

Смолов пробил низом в левый от себя угол. Голкипер самарцев чуть-чуть не дотянулся до мяча.

Локомотив — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча