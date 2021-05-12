Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил во втором тайме финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов». Он снова вывел «Локо» вперед на 48-й минуте — 2:1.

Смолов пробил низом в левый от себя угол. Голкипер самарцев чуть-чуть не дотянулся до мяча.