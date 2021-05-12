«Локомотив» — «Крылья Советов»: Смолов забил с пенальти
21:10
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил во втором тайме финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов». Он снова вывел «Локо» вперед на 48-й минуте — 2:1.
Смолов пробил низом в левый от себя угол. Голкипер самарцев чуть-чуть не дотянулся до мяча.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
2
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю