«Локомотив» — «Динамо»: Тюкавин и Батраков выйдут с первых минут

«Локомотив» и московское «Динамо» объявили стартовые составы перед ответным матчем 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры на «РЖД Арене» — в 19.30 мск.

Первый матч завершился победой железнодорожников — 2:1.

«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Тимофеев, Тикнизян, Пиняев, Сулейманов.

Запасные: Лантратов, Веселов, Монтес, Сильянов, Погостнов, Карпукас, Севикян, Раков, Салтыков, Сарвели, Воробьев.

«Динамо»: Лунев, Даса, Бальбуэна, Маричаль, Фернандес, Лаксальт, Чавес, Гладышев, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Кудравец, Бителло, Гомес, Грулев, Александров, Смелов, Ибрагимов, Фомин, Макаров, Бессмертный, Окишор.