«Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы на кубковый матч

«Локомотив» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 5-го тура Пари РПЛ FONBET Кубка России.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньямси, Рамирес, Морозов, Мялковский, Тимофеев, Баринов, Сарвели, Бакаев, Комличенко.

Запасные: Веселов, Монтес, Сильянов, Погостнов, Фассон, Пруцев, Годяев, Карпукас, Салтыков, Батраков, Воробьев, Руденко.

ЦСКА: Тороп, Лукин, Мойзес, Абдулкадыров, Гайич, Алвес, Кисляк, Бандикян, Руис, Пополитов, Алеррандро.

Запасные: Бесаев, Акинфеев, Круговой, Виктор, Глебов, Попович, Кармо, Верде, Вильягра, Обляков, Шуманский, Мусаев.

Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Локомотив» — ЦСКА.