Сегодня, 19:25

«Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы на кубковый матч

Ана Горшкова
Корреспондент

«Локомотив» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 5-го тура Пари РПЛ FONBET Кубка России.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньямси, Рамирес, Морозов, Мялковский, Тимофеев, Баринов, Сарвели, Бакаев, Комличенко.

Запасные: Веселов, Монтес, Сильянов, Погостнов, Фассон, Пруцев, Годяев, Карпукас, Салтыков, Батраков, Воробьев, Руденко.

ЦСКА: Тороп, Лукин, Мойзес, Абдулкадыров, Гайич, Алвес, Кисляк, Бандикян, Руис, Пополитов, Алеррандро.

Запасные: Бесаев, Акинфеев, Круговой, Виктор, Глебов, Попович, Кармо, Верде, Вильягра, Обляков, Шуманский, Мусаев.

Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Локомотив» — ЦСКА.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА, &laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;: онлайн трансляция матчей FONBET Кубка России 1&nbsp;октября 2025.«Локомотив» — ЦСКА, «Балтика» — Акрон». Онлайн-трансляция матчей Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 октября, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
«Пари НН» — «Спартак». «Сочи» сравнял счет в игре с «Крыльями». Онлайн-трансляция матчей Кубка
«Пари НН» — «Спартак»: ничья после первого тайма
«Крылья Советов» обыгрывают «Сочи» после первого тайма кубкового матча
«Пари НН» — «Спартак»: Боселли забил со штрафного и сравнял счет
«Балтика» — «Акрон»: трансляция матча Кубка России онлайн
«Пари НН» — «Спартак»: гол Боселли отменили, Гарсия забил с пенальти
