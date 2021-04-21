Сегодня, 21 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена» пройдет матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу между «Локомотивом» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

В 1/8 финала команда Марко Николича разгромила «Тамбов» (3:0), в четвертьфинале обыграла «Сочи» (3:1). Команда Ивицы Олича сначала прошла «СКА-Хабаровск» (2:0), а в 1/4 финала переиграла «Арсенал» (2:1).

Следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА