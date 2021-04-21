«Крылья Советов» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» заменили вратаря перед серией пенальти: вместо 22-летнего Ивана Ломаева вышел 33-летний Евгений Фролов.

Кроме того, на замену вместо Максима Витюгова вышел Дмитрий Комбаров.

«Ахмат» также сделал две замены в добавленное время: Александр Пуцко вышел вместо Антона Швеца, а Владимира Ильина заменил Габриэл Янку.