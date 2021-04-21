«Ахмат» — «Крылья Советов»: самарцы поменяли вратаря перед серией пенальти
17:50
«Крылья Советов» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» заменили вратаря перед серией пенальти: вместо 22-летнего Ивана Ломаева вышел 33-летний Евгений Фролов.
Кроме того, на замену вместо Максима Витюгова вышел Дмитрий Комбаров.
«Ахмат» также сделал две замены в добавленное время: Александр Пуцко вышел вместо Антона Швеца, а Владимира Ильина заменил Габриэл Янку.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Опрос
проголосовало: 15922Все опросы
Кто выиграет Кубок России?
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю