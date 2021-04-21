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«Ахмат» — «Крылья Советов»: самарцы поменяли вратаря перед серией пенальти

17:50
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«Крылья Советов» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» заменили вратаря перед серией пенальти: вместо 22-летнего Ивана Ломаева вышел 33-летний Евгений Фролов.

Кроме того, на замену вместо Максима Витюгова вышел Дмитрий Комбаров.

«Ахмат» также сделал две замены в добавленное время: Александр Пуцко вышел вместо Антона Швеца, а Владимира Ильина заменил Габриэл Янку.

Ахмат — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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