Стали известны составы «Ахмата» и «Крыльев Советов» на полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Харин, Алмаши.

Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Кармаев, Х. Кадыров, Бериша, Исмаэл, Садулаев, Адуев, Янку, А. Кадыров, Мелкадзе.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Алвеш, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Комбаров, Полуяхтов, Божин, Прищепа, Канунников, Кабутов, Ефремов, Якуба, Хади, Голенков.

Встреча пройдет в Грозном и начнется в 16:00 мск.