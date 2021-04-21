«Ахмат» — «Крылья Советов»: Ильин и Сергеев выйдут в старте, Мелкадзе и Комбаров — в запасе
Стали известны составы «Ахмата» и «Крыльев Советов» на полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Харин, Алмаши.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Кармаев, Х. Кадыров, Бериша, Исмаэл, Садулаев, Адуев, Янку, А. Кадыров, Мелкадзе.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Алвеш, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Комбаров, Полуяхтов, Божин, Прищепа, Канунников, Кабутов, Ефремов, Якуба, Хади, Голенков.
Встреча пройдет в Грозном и начнется в 16:00 мск.
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