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Сегодня, 19:50

Личка: «Со «Спартаком» невозможно играть на 1:0»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «Спартаком» (3:0) в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Каков был сегодня Марцел Личка как мотиватор?

— Тут нужно понять, что к чемпионской игре идут через победы над командами второй восьмерки. То, что сегодня делает «Краснодар»: забивает, потом отходит и действует по счету, а потом забивает второй в контратаке. Но сегодня было дерби... Когда мы проиграли первое дерби, второе... Конечно, настраивал их играть на скоростях, бежать вперед. Нельзя думать, что со «Спартаком» ты будешь играть медленно и забьешь один гол. Для меня был еще сюрприз в отсутствии Соболева. Был уверен, что он выйдет на поле сегодня. На 1:0 со «Спартаком» играть невозможно. Но в конце тайма мы забили эти два мяча. Мотиватор ли я? Пробую общаться, разговаривать. Но мы все еще плохо реализуем моменты. Недостаточно хорошо действуем на последних 20-25 метрах.

— Согласны ли с тем, что Москалев сегодня отработал хорошо?

— Я говорил после матча со «Спартаком» в гостях (0:1), что судья отработал хорошо. И сегодня никаких претензий у меня нет. Не вижу каких-то проблем с этим фактором.

— Вы поздравляли «Оренбург» после победы над «Зенитом»? Они у вас совета не спрашивали?

— Нет, каждый делает свою работу и играет в свой футбол. Поздравлял Давида [Деограсию] и Андреева. Рад за них. У нас в прошлом сезоне не получилось обыграть их — сыграли 2:2. Рад, что сейчас удалось это сделать, — сказал Личка.

«Динамо» с 8 очками занимает второе место в группе D после 5 туров. В последнем матче группового турнира бело-голубые на своем поле примут «Динамо». Встреча пройдет 2 ноября.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
2
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