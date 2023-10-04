Защитник «Спартака» Тавареш вернулся в Москву

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш вернулся в Москву и посетил матч группового этапа FONBET Кубка России против «Динамо» (0:3), передает корреспондент «СЭ».

Ранее футболист восстанавливался от травмы в Португалии. Он повредил переднюю крестообразную связку в составе молодежной сборной своей страны во время подготовки к первенству Европы U21 в июне 2023 года.

На счету 22-летнего Тавареша 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

«Спартак» является лидером группы D в FONBET Кубке России — команда набрала 12 очков за 5 матчей. В РПЛ московский клуб с 16 очками идет на 5-й позиции.