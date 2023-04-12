Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 16:39

Левников — главный арбитр первого матча ЦСКА и «Урала», Амелин назначен на игру «Акрон» — «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Амелин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) объявил имена судей, назначенных на игры второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» — «Спартак» и «Краснодар» — «Крылья Советов», а также на первый матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Урал».

Главным арбитром встречи между ЦСКА и «Уралом» станет Кирилл Левников, его ассистентами будут Егор Болховитин и Дмитрий Ермаков. Резервный судья — Евгений Турбин, ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Игорь Демешко.

Главный судья матча «Акрон» — «Спартак» — Алексей Амелин, на игру «Краснодар» — «Крылья Советов» назначен Павел Шадыханов.

Первый матч финала Пути РПЛ и игры второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России пройдут 19 апреля.

Путь РПЛ. Финал. 1-й матч.

19 апреля (среда)

ЦСКА — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Игорь Синер; комиссар — Иван Цитович.

Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап.

19 апреля (среда)

«Акрон» — «Спартак»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Эдуард Малый; комиссар — Владимир Карпович.

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Лапочкин; комиссар — Александр Шанин.

Источник: https://rfs.ru/news/217904
Футбол
Кубок России
Кирилл Левников
3
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Квят готовится перейти в модную «Формулу». Новый этап в карьере российского пилота?
Хоккеисты СКА и ЦСКА подрались после окончания пятого матча серии финала Запада КХЛ
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Щитов заявил, что тренерский опыт Билялетдинова очень сильно повлиял на результат серии с «Авангардом»
Соломатин заявил, что ЦСКА займет второе место в РПЛ и выиграет Кубок России
КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля за пределы технической зоны в матче с «Уралом»
За что Гусева посадили в запас СКА? Хоккейный live — в 13.30
Уилкшир назвал разочарованием вылет «Динамо» из Кубка России
Шалимов: «Новый формат Кубка России — как шоу знатоков «Что? Где? Когда?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ренан — о банане в Ульяновске: «Грустный и неприятный эпизод. Каждый бразилец сталкивался с расизмом»
Новости
RSS RSS
Все новости