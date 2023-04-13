Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:04

Зделар считает странным формат FONBET Кубка России: «Мне нужно было адаптироваться»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в комментарии для «СЭ» оценил формат FONBET Кубка России.

— Виктор Мозес так и не понял формат Кубка России. Понимаете ли вы его?

— Для нас тоже было сложно понять, потому что это сложно объяснить. Сейчас я уже понимаю эту схему, что в случае проигрыша ты вылетаешь из Пути РПЛ в Путь регионов.

— Вам нравится этот формат?

— Очевидно, он немного странный, потому что я никогда не играл в таком турнире. Но, как и остальным, мне нужно было адаптироваться.

— Есть мнение, что в РПЛ нужно ввести систему плей-офф по примеру Австрии и других стран.

— Я не тот человек, кто будет решать. Есть страна, есть РФС. Они будут решать. Честно говоря, мне нравится то, как сейчас проходит чемпионат. Мы играем дважды с каждым соперником. Потом определяется чемпион.

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграет против «Урала». Первый матч состоится 19 апреля, ответная игра запланирована на 2 мая.

Победитель по сумме двух встреч пройдет в финал Кубка страны, в котором сыграет против победителя финала Пути регионов.

Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
«Сибирь» решила сменить тренера. Почему Мартемьянов покидает сибирский клуб
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Левников — главный арбитр первого матча ЦСКА и «Урала», Амелин назначен на игру «Акрон» — «Спартак»
Щитов заявил, что тренерский опыт Билялетдинова очень сильно повлиял на результат серии с «Авангардом»
Соломатин заявил, что ЦСКА займет второе место в РПЛ и выиграет Кубок России
КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля за пределы технической зоны в матче с «Уралом»
За что Гусева посадили в запас СКА? Хоккейный live — в 13.30
Уилкшир назвал разочарованием вылет «Динамо» из Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Левников — главный арбитр первого матча ЦСКА и «Урала», Амелин назначен на игру «Акрон» — «Спартак»
Новости
RSS RSS
Все новости