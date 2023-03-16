Лещук: «Пройти «Зенит» — это не значит, что «Динамо» выиграет Кубок»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу над «Зенитом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Пройти «Зенит» — это не значит, что мы выиграем Кубок. Сегодня мы можем порадоваться этой победе, но завтра должны думать о других матчах. Задача выигрывать Кубок у нас стояла и до этого матча. В прошлом году мы же были в шаге от победы. Так что у нас негласная задача в команде стояла минимум повторить то, что было в том году. И будет очень обидно оступиться в следующих играх после того, как мы прошли «Зенит», — цитирует KP.RU Лещука.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).