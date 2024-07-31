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Сегодня, 13:59

Лещенко — о дерби: «Мне не очень понятно, как «Динамо» будет играть без основных игроков»

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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1-го тура FONBET Кубка России против «Спартака».

«Это московское дерби. Оно постоянно самое крутое. Мне не очень понятно, как «Динамо» будет играть. На прошлой игре у них не было 7 основных игроков, но «Локомотив» они победить смогли. Сегодня, наверное, 4-5 игроков основного состава не будет. В таких матчах и понимаешь уровень подготовки и качество игры. Борьба сегодня точно будет», — сказал Лещенко «СЭ».

«Спартак» сыграет с «Динамо» в матче 1-го тура FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

Константин Передерий

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Лев Лещенко
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