Лещенко — о дерби: «Мне не очень понятно, как «Динамо» будет играть без основных игроков»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1-го тура FONBET Кубка России против «Спартака».

«Это московское дерби. Оно постоянно самое крутое. Мне не очень понятно, как «Динамо» будет играть. На прошлой игре у них не было 7 основных игроков, но «Локомотив» они победить смогли. Сегодня, наверное, 4-5 игроков основного состава не будет. В таких матчах и понимаешь уровень подготовки и качество игры. Борьба сегодня точно будет», — сказал Лещенко «СЭ».

«Спартак» сыграет с «Динамо» в матче 1-го тура FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

Константин Передерий