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Сегодня, 16:45

«Зенит» не будет штрафовать участников драки со «Спартаком» сверх предусмотренного в контрактах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Зенит» не планирует дополнительно штрафовать игроков по итогам драки в финале матча шестого тура группового раунда Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 по пенальти), сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Зенит» не планирует дополнительные применять санкции к игрокам. Исключением могут стать опции в контрактах игроков, связанные с автоматическим применением штрафа при наборе определенного количества красных или желтых карточек.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-ne-nameren-shtrafovat-uchastnikov-draki-v-matche-so-spartakom-sverkh-predusmotrennogo-v-kontra-1425785/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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