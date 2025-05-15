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15 мая 2025, 19:17

Боков — о сопернике в суперфинале: «Уже без разницы против кого играть, главное — взять этот трофей»

Дарик Агаларов

Вратарь ЦСКА Данила Боков в разговоре с «СЭ» поделился мнением, кого хотел бы видеть в соперниках в суперфинале FONBET Кубка России.

— С кем хотелось сыграть в суперфинале Кубка?

— Без разницы. И с «Ростовым», и со «Спартаком» будет топовая вывеска. Это суперфинал как никак. Будет зрелищно.

— Неужели не хочется сказки в виде победы в Кубке над «Спартаком»?

— Сказка будет, когда мы поднимем Кубок над головой. Уже без разницы против кого играть, главное — взять этот трофей.

ЦСКА в суперфинале Кубка России сыграет с победителем финала Пути регионов «Спартак» — «Ростов». Суперфинал пройдет 1 июня в Лужниках.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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