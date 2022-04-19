Ледяхов считает, что «Спартак» создаст проблемы ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов оценил шансы красно-белых в матче ? финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Спартак» и ЦСКА подходят к дерби в разном эмоциональном состоянии. Если у армейцев еще есть шансы побороться за тройку и медали в РПЛ, то у «Спартака» такой возможности нет. Фаворита в этой игре я не вижу. Думаю, что красно-белые могут создать проблемы ЦСКА, так как в последних трех турах команда Березуцких выглядела неубедительно. «Спартак» просто непредсказуем. Этот клуб приучил нас к тому, что мы не знаем, чего от него ждать», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Также специалист высказался о возможном увольнении Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

«Человек только пришел, начал работать, а уже пошли разговоры об увольнении. У нас тогда невозможно работать, если мы после трех игр будем убирать тренеров. Да, „Спартаку“ нужна стабильность, надо ее обрести каким-то образом, но чехарда с тренерами в этом точно не поможет. Ваноли надо дать поработать и посмотреть, что будет в дальнейшем», — добавил Ледяхов.

Матч ? финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля. Начало — в 19.30 (мск).