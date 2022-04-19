Гладилин: «Спартак» празднует юбилей, поэтому приложат усилия»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы красно-белых в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Дерби должно быть напряженным и равным. Шансы на победу 50 на 50. Мотивация у команд будет максимальная, ведь ЦСКА и «Спартак» потеряли шансы на успешный результат в чемпионате. Все ставки команды будут делать на Кубок. В этом турнире будет максимальная самоотдача.

Все, кто есть в строю, будут участвовать в матче. Поражение будет стоить сезона. Для ЦСКА третье место в РПЛ можно не считать провалом, а для «Спартака» вылет из Кубка и 7-10 место в РПЛ — провал. Не надо забывать, что «Спартак» в этом году празднует юбилей. Так что все приложат усилия», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч ЦСКА и «Спартака» состоится 20 апреля. Начало — в 19.30 мск.