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Ульяновская «Волга» одержала победу над «Ладой» в Кубке России

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Ульяновская «Волга» в гостевом матче обыграла «Ладу» из Тольятти в рамках второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Голы забили Валентин Солодаренко и Дмитрий Каменщиков.

В следующем раунде турнира «Волга» сыграет с победителем встречи «Динамо» (Киров) — «Сокол» (Казань).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 15:00. СК Кристалл (Сызрань)
Лада-Тольятти
0:2
Волга Ул

В параллельной встрече «Сибирь» одержала волевую победу над «Темпом» со счетом 4:3.

В третьем раунде Пути регионов новосибирцы встретятся с сильнейшим в паре «Динамо» (Владивосток) — «Иркутск» (Иркутск).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 15:00. Спартак (Новосибирск)
Сибирь
4:3
Темп
Футбол
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Сибирь
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