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Сегодня, 20:40

Кузьмичев поделился впечатлениями от матча «Урал» — «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился впечатлениями от матча FONBET Кубка России «Урал» — «Спартак» (2:1).

«Хочется отметить игру «Урала». Команда сыграла очень организованно, как в обороне, так и в атаке. Видно, что «Урал» выполняет тренерскую установку, пытались играть от себя. У «Спартака» было много суеты, не наблюдалось солидности в игре. Был момент, когда «Спартак» сравнял счет, а после этого Гончаренко сделал тройную замену. Эти перестановки полностью перевернули игру. Гончаренко здорово в этом мачте сработал. У «Спартака» кризис? Такое бывает с командами, мяч не идет в ворота. Интересно сейчас посмотреть на работу Абаскаля, как он выберется из этой ситуации. Когда он пришел, мяч сразу покатился, и все пошло. Сейчас мы увидим, насколько тренер способен выйти из этой ситуации, увидим тренерское искусство Абаскаля. Хватит ли опыта испанцу? Мне очень не понравилось его послематчевое интервью после «Ахмата». Надо всегда отталкиваться от себя. Кроме поражения от «Зенита», «Урал» стабильно играл и набирал очки. Не надо делать акцент на том, что «Урал» кубковая команда. Они смотрятся целостно», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

В полуфинале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем одной из пар «Динамо» — «Акрон»/«Краснодар» — «Ростов». Красно-белые являются действующим обладателем трофея Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-budet-interesno-posmotret-na-trenerskoe-iskusstvo-abaskalya-v-ny-neshnej-situatsii-spartaka/
Владимир Кузьмичев
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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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