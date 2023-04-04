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Сегодня, 20:43

Бушманов заявил, что Мозес добавил мысль в игру «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре красно-белых в матче FONBET Кубка России против «Урала» (1:2).

«Спартак» в атаке особо ничего не показал, впереди вообще не было идей. А «Урал» — молодцы, свои моменты реализовали. Во втором тайме Мозес здорово усилил «Спартак», в игре команды появилась мысль, движение. Бальде здорово себя проявил в этой игре. Сейчас сложно сказать, кто является фаворитом Кубка. «Спартак» точно один из фаворитов. Ничего исключать нельзя», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В полуфинале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем одной из пар «Динамо» — «Акрон»/«Краснодар» — «Ростов». Красно-белые являются действующим обладателем трофея Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-mozes-dobavil-my-sl-v-igru-spartaka-do-e-togo-u-komandy-nichego-ne-poluchalos/
Евгений Бушманов
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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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