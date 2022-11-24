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«Если мы обыграли когда-то Саудовскую Аравию, а она сейчас — Аргентину, это ничего не значит». Кутепов — о ЧМ в Катаре и возвращении после травмы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Илья Кутепов празднует победу над Саудовской Аравией в 2018 году.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Илья Кутепов (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Интервью защитника, выступавшего на ЧМ-2018 за сборную России.

Защитник «Торпедо» и сборной России Илья Кутепов в интервью «СЭ» поделился эмоциями от возвращения на поле после продолжительной травмы, назвал сборную, за которую будет болеть на чемпионате мира в Катаре, а также вспомнил матч.

«На перерыв уходим с неудовлетворительным настроением, потому что идем последними в таблице»

— Вам не удалось обыграть «Сочи» в Кубке России, но вы все равно гарантированно на третьем месте. Это успех для «Торпедо»?

— Да, не удалось обыграть Сочи, но на этом этапе Кубка была задача выйти из группы, мы ее выполнили. Третье место тоже дает это право. Считаю, что в целом результат для команды положительный.

— Арбитр Федоров не засчитал ваш гол головой. Как-то объяснили вам это решение? Вы очень эмоционально жестикулировали.

— Гол был не засчитан уже после просмотра повтора. И правильно не засчитан, потому что там был фол, блокировка вратаря. Конечно, на поле этого сразу не увидишь. Сначала эмоционально, потом уже более рационально и спокойно на это отреагировал. У нас на матче был ВАР — там все подтвердили.

— Талалаев сказал, что три недельных цикла команда постоянно била пенальти на тренировках. Почему у «Торпедо» в матче с «Сочи» это делали только защитники?

— Видимо, защитники лучше всех бьют пенальти. (Смеется.) Когда стало понятно, что будет серия пенальти, Талалаев сказал: «Бьют те, кто вышел на замену, свежие игроки — это я, Смол (Смольников. — Прим. «СЭ»). Плюс Сэм (Самсонов. — Прим. «СЭ») сказал, что будет бить, Роганович тоже».

Вильмар Барриос в&nbsp;матче &laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит»: кризис отменяется. Лидер РПЛ уверенно обыграл «Торпедо»

— Вам важно было восстановиться до перерыва в российском футболе?

— Да, работал с опережением графика, но под наблюдением медицинского штаба. Хотелось еще поиграть, привести себя в кондиции перед зимним перерывом, чтобы не выпадать надолго из игрового ритма. Для меня как профессионального футболиста это важно.

— С какими мыслями уходите на перерыв в чемпионате?

— На перерыв уходим с неудовлетворительным настроением, потому что идем последними в таблице. Весенняя часть нам предстоит очень сложная, нужно исправлять ситуацию, очень хорошенько потрудиться. Я думаю, все получится — у нас есть силы и все шансы для этого.

Илья Кутепов (справа). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Кутепов (справа).
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Месси был, есть и, я думаю, навсегда останется великим игроком, несмотря на результаты сборной Аргентины»

— Смотрите ли чемпионат мира?

— Конечно. И матч открытия смотрел, и другие игры стараюсь зацепить, если время позволяет.

— Франция, Англия, Голландия бодро стартовали на чемпионате мира в Катаре, кого считаете фаворитом?

— Скорее всего, Бразилия будет одним из фаворитов. У Англии очень хорошая команда. Но на чемпионатах мира случается все, сильных команд много — посмотрим. Я буду болеть за сборную Сербии, как и вся моя семья.

22&nbsp;ноября. Аргентина&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия&nbsp;&mdash; 1:2. Лионель Месси. Путь Месси к Кубку мира — драма. Он так и не превзойдет культ Марадоны?

— Аргентина в стартовом матче не смогла обыграть Саудовскую Аравию. С какими эмоциями вы восприняли этот результат?

— Воспринял этот результат спокойно и нейтрально, потому что ко мне и к нашей сборной это никак не относится. Да, мы играли с Саудовской Аравией, но это было четыре года назад. Другой чемпионат мира, другие игроки. Совершенно разные команды — даже не знаю, как их сравнивать.

— Если бы вы тем составом сыграли против Аргентины, могли бы тоже иметь успех?

— Не знаю. Если мы обыграли когда-то Саудовскую Аравию, а она сейчас — Аргентину, это ничего не значит, по ходу матча все может складываться как угодно. Если бы мы играли против Аргентины, это был бы особенный матч, не похожий ни на что.

— Может ли это означать, что эра Месси прошла?

— Месси был, есть и, я думаю, навсегда останется великим игроком, несмотря на результаты сборной Аргентины. Это никак не влияет на него индивидуально. Конечно, он очень хотел бы завоевать титул чемпиона мира. Посмотрим, турнир только начался. Был только стартовый матч, все еще впереди.

Болельщики сборной Саудовской Аравии. Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси

— Если сравнить то, что было у нас в 2018 году, и то, что сейчас происходит в Катаре, это небо и земля?

— Во-первых, мы играли в другое время — летом, когда сезон в Европе закончился. Этот чемпионат проходит поздней осенью и зимой, у сборных было меньше времени на подготовку, то есть разное состояние у футболистов — европейских, латиноамериканских. Сейчас середина сезона, все, можно сказать, на пике. Во-вторых, в Катаре, как и на Ближнем Востоке, свои особые правила, ограничения. Сложно сравнивать эти два чемпионата мира... Но наш, конечно, был лучше — что я еще могу сказать? Посмотрим, как закончится этот.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • keepscore.ru
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Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

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1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
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Ф1(-1.5)

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Илья Кутепов
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РПЛ
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная России по футболу
ФК Торпедо (Москва)
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