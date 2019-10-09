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Кубок России: «Спартак» примет «Ростов» 31 октября, ЦСКА и «Зенит» проведут свои матчи 30 октября

17:52
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Стали известны даты и время начала всех матчей 1/8 финала Олимп-Кубка России по футболу сезона 2019/2020. Матчи пройдут 30 и 31 октября.

30 октября (среда)

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 17.00
«Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток) — 18:00
«Нижний Новгород» (Н.Новгород) — «Шинник» (Ярославль) — 19:00
ЦСКА (Москва) — «Уфа» — 19:00
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск) — 20:00

31 октября (четверг)

«Оренбург» (Оренбург) — «Химки» (Московская обл.) — 16:00
«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 19:30
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 19:30

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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