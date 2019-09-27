Кубок России: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» примут соперников дома

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Олимп-Кубка России, по итогам которой определились хозяева полей на этой стадии. Матчи 1/8 финала кубка пройдут 30-31 октября.

«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)

«Оренбург» — «Химки»

«Нижний Новгород» — «Шинник» (Ярославль)

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)

ЦСКА — «Уфа»

«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск)

«Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток)

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