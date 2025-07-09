ЦСКА — «Локомотив»: дата и время начала матча Кубка России

ЦСКА на своем поле примет «Локомотив» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в среду, 30 июля. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми события противостояния ЦСКА — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о премьер-лиге доступны в разделе Кубка России на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

30 июля 2025, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)

Новый сезон Кубка России стартует 29 июля 2025 года и завершится 24 мая 2026-го.

В розыгрыше примут участие 104 клуба (16 команд — из РПЛ, 18 команд — из ФНЛ, 16 команд — из второй лиги дивизиона А, 39 команд — из второй лиги дивизиона Б, 15 команд — из третьего дивизиона и медиалиги).