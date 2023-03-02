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Сегодня, 10:35

FONBET Кубок России: прямая трансляция жеребьевки полуфинала Пути РПЛ и вторых четвертьфиналов Пути регионов

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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня, 2 марта, состоится жеребьевка полуфинала Пути РПЛ и четвертьфиналов Пути регионов в FONBET Кубке России.

Участники оставшихся стадий Кубка:

Путь РПЛ: «Спартак», «Урал», ЦСКА и «Крылья Советов»

Путь регионов: «Ростов», «Локомотив», «Краснодар», «Динамо», «Зенит», «Акрон», «Ахмат» и «Нижний «Новгород».

Результаты матчей предыдущих стадий Пути РПЛ можно посмотреть по этой ссылке, а Пути регионов — здесь.

Прямая трансляция жеребьевки состоится в 14.25 по московскому времени в прямом эфире на сайте и канале matchtv.ru.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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