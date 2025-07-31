Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Кубок России, результаты 1-го тура пути РПЛ: «Ростов» уступил «Спартаку», ЦСКА обыграл «Локомотив» и другие матчи

Футболисты ЦСКА Алеррандро и Тамерлан Мусаев и полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1-й тур пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матчи пройдут с 29 по 31 июля.

Во вторник, 29 июля, «Акрон» победил «Балтику» (2:1), «Динамо» выиграло у «Сочи» (3:2), а «Краснодар» уступил «Крыльям Советов» (1:2).

30 июля ЦСКА обыграл «Локомотив» (2:1), махачкалинское «Динамо» победило «Пари НН» (1:0), «Ахмат» уступил «Зениту» (1:2), а «Ростов» — «Спартаку» (0:2).

В четверг, 31 июля, «Рубин» победил «Оренбург» (2:0).

Кубок России. Путь РПЛ. 1-й тур
29 июля, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
29 июля 2025, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
2:1
Балтика

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
29 июля 2025, 18:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:2
Сочи

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
29 июля 2025, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:2
Крылья Советов

30 июля, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
30 июля 2025, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Локомотив

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
30 июля 2025, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:0
Пари Нижний Новгород

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
30 июля 2025, 20:45. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Зенит

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
30 июля 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:2
Спартак

31 июля, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
31 июля 2025, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:0
Оренбург

Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей
// Календарь матчей турнира

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
Читайте также
Батракова встречали тысячи фанатов «Галатасарая», президент предоставил самолет
Как российские футболисты выступали в чемпионате Турции. Батраков станет 24-м в списке
Что произошло за ночь 21 августа. Главное
«Он будет даже полезнее, чем Бруну Фернандеш!» Что говорят о Батракове в Турции
Силы ПВО отразили атаку семи БПЛА на подлете к Москве
Почему США меняют стратегию в отношении Ирана. Разбор
Популярное видео
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Газзаев: «Динамо» с Гусевым по силам выиграть Кубок России»
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Рубин» победил «Оренбург» в матче FONBET Кубка России

«Рубин» — «Оренбург»: видеообзор матча
Новости
RSS RSS
Все новости