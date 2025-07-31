Кубок России, результаты 1-го тура пути РПЛ: «Ростов» уступил «Спартаку», ЦСКА обыграл «Локомотив» и другие матчи
1-й тур пути РПЛ FONBET Кубка России.
Матчи пройдут с 29 по 31 июля.
Во вторник, 29 июля, «Акрон» победил «Балтику» (2:1), «Динамо» выиграло у «Сочи» (3:2), а «Краснодар» уступил «Крыльям Советов» (1:2).
30 июля ЦСКА обыграл «Локомотив» (2:1), махачкалинское «Динамо» победило «Пари НН» (1:0), «Ахмат» уступил «Зениту» (1:2), а «Ростов» — «Спартаку» (0:2).
В четверг, 31 июля, «Рубин» победил «Оренбург» (2:0).
Кубок России. Путь РПЛ. 1-й тур
29 июля, вторник
30 июля, среда
31 июля, четверг
Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей
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