Кубок России, результаты 1-го тура пути РПЛ: «Ростов» уступил «Спартаку», ЦСКА обыграл «Локомотив» и другие матчи

1-й тур пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матчи пройдут с 29 по 31 июля.

Во вторник, 29 июля, «Акрон» победил «Балтику» (2:1), «Динамо» выиграло у «Сочи» (3:2), а «Краснодар» уступил «Крыльям Советов» (1:2).

30 июля ЦСКА обыграл «Локомотив» (2:1), махачкалинское «Динамо» победило «Пари НН» (1:0), «Ахмат» уступил «Зениту» (1:2), а «Ростов» — «Спартаку» (0:2).

В четверг, 31 июля, «Рубин» победил «Оренбург» (2:0).

Кубок России. Путь РПЛ. 1-й тур

29 июля, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

29 июля 2025, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

29 июля 2025, 18:30. ВТБ Арена (Москва)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

29 июля 2025, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)

30 июля, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

30 июля 2025, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

30 июля 2025, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

30 июля 2025, 20:45. Ахмат Арена (Грозный)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

30 июля 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

31 июля, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

31 июля 2025, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей

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