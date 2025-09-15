Судья Целовальников назначен на кубковый матч ЦСКА — «Балтика», Шафеев — на игру «Зенит» — «Ахмат»

РФС объявил судей, которые будут работать на матчах 4-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На матч ЦСКА — «Балтика» назначена бригада во главе Владиславом Целовальниковым. На игре «Спартак» — «Ростов» будет работать Антон Фролов, матч «Зенит» — «Ахмат» обслужит Рафаэль Шафеев, игру «Акрон» — «Локомотив» — Михаил Черемных.

16 сентября (вторник)

«Оренбург» — «Рубин»: судья — Павел Шадыханов

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Акрон» — «Локомотив»: судья — Михаил Черемных

Помощники судьи — Денис Березнов, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: судья — Юрий Карпов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Андрей Бутенко.

17 сентября (среда)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Егор Егоров; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Юрий Баскаков.

«Сочи» — «Динамо» Москва: судья — Иван Сараев

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Николай Иванов.

18 сентября (четверг)

ЦСКА — «Балтика»: судья — Владислав Целовальников

Помощники судьи — Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Антон Фролов

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Екатерина Курочкина; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Виктор Кулагин.