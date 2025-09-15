Судья Целовальников назначен на кубковый матч ЦСКА — «Балтика», Шафеев — на игру «Зенит» — «Ахмат»
РФС объявил судей, которые будут работать на матчах 4-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
На матч ЦСКА — «Балтика» назначена бригада во главе Владиславом Целовальниковым. На игре «Спартак» — «Ростов» будет работать Антон Фролов, матч «Зенит» — «Ахмат» обслужит Рафаэль Шафеев, игру «Акрон» — «Локомотив» — Михаил Черемных.
16 сентября (вторник)
«Оренбург» — «Рубин»: судья — Павел Шадыханов
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Акрон» — «Локомотив»: судья — Михаил Черемных
Помощники судьи — Денис Березнов, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.
«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: судья — Юрий Карпов
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Андрей Бутенко.
17 сентября (среда)
«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Егор Егоров; инспектор — Александр Гвардис.
«Зенит» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Юрий Баскаков.
«Сочи» — «Динамо» Москва: судья — Иван Сараев
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Николай Иванов.
18 сентября (четверг)
ЦСКА — «Балтика»: судья — Владислав Целовальников
Помощники судьи — Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Спартак» — «Ростов»: судья — Антон Фролов
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Екатерина Курочкина; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Виктор Кулагин.
Судейство