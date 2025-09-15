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15 сентября 2025, 11:06

КДК накажет «Сатурн» за поведение болельщиков в матче Кубка против «Броук Бойз»

Константин Белов
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о повестке дня заседания по итогам матча 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Сатурн» — «Броук Бойз» (0:2).

«В матче «Сатурн» — «Броук Бойз» болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Болельщики «Сатурна» также бросали бутылки в сторону скамейки запасных «Броук Бойз». И у гостей неподобающее поведение команды — шесть предупреждений», — сказал Григорьянц «СЭ».

В четвертом раунде Пути регионов «Броук Бойз» сыграют против «Сокола».

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Кубок России
ФК Broke Boys
ФК Сатурн
Артур Григорьянц
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