Колосков: «Краснодар» так безнадежно проиграл! Это для меня просто необъяснимо!»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Кубани» в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Краснодара» (3:0).

«От игры неплохое впечатление осталось. Команды играли в футбол. Автобусов не было, все старались держать мяч. Не могу ответить на вопрос, почему «Краснодар», имея в составе более квалифицированных футболистов, так безнадежно проиграл. Удаление сказалось, конечно. Команда, которая является одним из лидеров РПЛ, вдруг проигрывает команде, которая где-то внизу ФНЛ. Для меня это не объяснимо. Но это не настораживает. Так было всегда и будет в будущем. Это общая тенденция», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Колосков считает, что изменение формата Кубка России никак не влияет на результаты.

«Результаты от системы не зависят. Они зависят от подготовки клубов к конкретному матчу. Система лишь увеличивает количество игр. Поднялся интерес у спонсоров к этому соревнованию, появились деньги. Тут РФС на правильном пути. А хорошо это или плохо, будет понятно через 2-3 года», — добавил Колосков.

В составе победителей дубль оформил Максим Лаук, еще один гол забил Василий Алейников. Таким образом, «Кубань» вышла в 1/8 финала Кубка России, а «Краснодар» завершил выступления в турнире.