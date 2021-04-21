«Локомотив» — ЦСКА: составы команд на матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России
17:51
Тренерские штабы «Локомотива» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбусь, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Ахметов, Обляков, Эджуке, Дзагоев, Влашич, Рондон.
Встреча команд состоится на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.00 мск.
1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России: расписание и результаты матчей
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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