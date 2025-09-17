«Крылья» — «Краснодар»: Пальцев дебютирует за гостей

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 4-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч пройдет в Самаре. Начало — в 18.00 по московскому времени. У гостей с первых минут дебютирует бывший защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев.

«Крылья Советов»: Кокарев, Сутормин, Чернов, Божин, Лепский, Костанца. Печенин, Иванисеня, Витюгов. Олейников, Рахманович.

Запасные: Фролов, Недоспасов, Ороз, Евгеньев, Рассказов, Галдамес, Ахметов, Марин, Гайч, Игнатенко.

«Краснодар»: Агкацев, Хмарин, Жубал, Стежко, Пальцев, Кривцов, Ленини, Козлов, Перрен, Батчи, Кордоба.

Запасные: Корякин, Голиков, Гонсалес, Коста, Тормена, Оласа, Петров, Аугусто, Виктор Са, Сидоренко, Мукаилов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.