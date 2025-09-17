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«Крылья» — «Краснодар»: Пальцев дебютирует за гостей

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 4-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч пройдет в Самаре. Начало — в 18.00 по московскому времени. У гостей с первых минут дебютирует бывший защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев.

«Крылья Советов»: Кокарев, Сутормин, Чернов, Божин, Лепский, Костанца. Печенин, Иванисеня, Витюгов. Олейников, Рахманович.

Запасные: Фролов, Недоспасов, Ороз, Евгеньев, Рассказов, Галдамес, Ахметов, Марин, Гайч, Игнатенко.

«Краснодар»: Агкацев, Хмарин, Жубал, Стежко, Пальцев, Кривцов, Ленини, Козлов, Перрен, Батчи, Кордоба.

Запасные: Корякин, Голиков, Гонсалес, Коста, Тормена, Оласа, Петров, Аугусто, Виктор Са, Сидоренко, Мукаилов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;.«Крылья Советов» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матчей Кубка России
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
17 сентября 2025, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:2
Краснодар

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ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Валентин Пальцев
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