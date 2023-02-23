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Сегодня, 17:06

Бушманов — об 11 россиянах в составе «Спартака»: «Было приятно наблюдать за ребятами»

Алина Савинова
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился впечатлениями от кубкового матча, в котором красно-белые одержали победу над «Локомотивом» (1:0).

В этой встрече в составе «Спартака» на поле вышли 11 россиян.

«11 россиянин в составе «Спартака»? На самом деле, это очень здорово. Было приятно наблюдать за ребятами. Пока не все воспитанники, но это уже отличный шаг. Видно, что Абаскаль доверяет молодым игрокам. При нем вся команда прибавляет, в общем», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-by-lo-priyatno-nablyudat-za-11-rossiyanami-v-sostave-spartaka/
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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