«Крылья Советов» обыграли «Динамо» и вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

В матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Крылья Советов» победили «Динамо» (2:0).

Голы забивали Роман Ежов и Иван Сергеев. Жеребьевка 1/2 финала состоится 9 апреля. В 19.30 начнется последний матч 1/4 финала между «Арсеналом» и ЦСКА.

БЕТСИТИ Кубок России

1/4 финала

«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (1:0)

Голы: Ежов, 4 (1:0). Сергеев, 72 (2:0).

«Крылья Советов»: Овсянников, Чернов, Зеффан, Солдатенков, Горшков (Комбаров, 90+1), Зиньковский (Кабутов, 85), Ежов (Божин, 90+1), Витюгов, Рикарду Алвеш (Полуяхтов, 67), Сергеев, Сарвели (Голенков, 67).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер, Ордец, Варела (Скопинцев, 76), Фомин, Грулев, Моро (Игбун, 58), Шиманьски, Лесовой (Нжи, 76), Тюкавин (Комличенко, 57).

Предупреждения: Чернов, 29. Нойштедтер, 49. Сарвели, 56. Шиманьски, 62. Паршивлюк, 65. Ежов, 66. Зеффан, 74. Фомин, 85.

Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Мухтаров (Петрозаводск), Лунев (Новосибирск).

8 апреля. Самара. Стадион «Самара Арена».