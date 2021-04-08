Гендиректор «Крыльев» — о победе над «Динамо»: «В душе точно верили, что способны пройти дальше»
Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в рамках четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.
«Поздравляю ребят! Очень приятно видеть счет. Я считаю, что результат объективный. Хотя мне тяжело судить, я по определению субъективен. Где-то везение сегодня везение сыграло свою роль. Но футбол — игра ошибок и везения. Понятно, что большинство ставило не на нас. В душе мы точно верили, что способны пройти дальше. Для нас это нельзя назвать большой неожиданностью», — сказал Калкуцкий «СЭ».
Сегодня, 8 апреля, команда «Крылья Советов» обыграла «Динамо» (2:0) и вышла в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России. Голы на свой счет записали Роман Ежов и Иван Сергеев.
(Владимир Пушкарев)
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