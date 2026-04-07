«Крылья Советов» — ЦСКА: Лусиано оформил хет-трик и довел счет до разгромного

ЦСКА довел счет до разгромного в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» — 3:0.

На 51-й минуте судья назначил пенальти в ворота самарцев. Лусиано Гонду пробил, однако мяч снова отскочил к нему, и форвард с близкого расстояния отправил мяч в ворота соперника. Он оформил хет-трик в этом матче.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — ЦСКА.