«Крылья Советов» — ЦСКА: дата и время начала матча Кубка России, где смотреть

«Крылья Советов» и ЦСКА встретятся в пути регионов Кубке России

«Крылья Советов» и ЦСКА встретятся в полуфинале пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 7 апреля. Игра будет проходить на «Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Крылья Советов» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

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07 апреля, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В другом полуфинале пути регионов встретятся «Зенит» и «Спартак».

Предыдущая встреча «Крыльев Советов» и ЦСКА состоялась в октябре 2025 года и завершилась победой москвичей со счетом 1:0.