Ромащенко: «Динамо» горит решимостью наконец расквитаться за все обидные поражения от «Краснодара»

Бывший футболист «Динамо» Максим Ромащенко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча бело-голубых с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Очень жду кубкового матча на «ВТБ Арене», который ожидается очень интересным и непредсказуемым. За последние годы «Краснодар» серьезно насолил динамовцам, и те горят решимостью наконец расквитаться за все обидные поражения и сделать еще один шаг на пути к заветному трофею.

Понятно, что сделать это будет непросто, учитывая форму, которую набрали краснодарцы, но другого пути нет. Думаю, Ролан Гусев как следует настроит своих футболистов, чтобы те провели все 90 минут с полной концентрацией. В общем, жду классную битву, сам обязательно приду на стадион увидеть ее своими глазами и всем советую поступить так же», — сказал Ромащенко «СЭ».

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет 8 апреля на «ВТБ Арене». Начало — в 18.15 (мск).