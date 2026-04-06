Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Ромащенко: «Динамо» горит решимостью наконец расквитаться за все обидные поражения от «Краснодара»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Динамо» Максим Ромащенко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча бело-голубых с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Очень жду кубкового матча на «ВТБ Арене», который ожидается очень интересным и непредсказуемым. За последние годы «Краснодар» серьезно насолил динамовцам, и те горят решимостью наконец расквитаться за все обидные поражения и сделать еще один шаг на пути к заветному трофею.

Понятно, что сделать это будет непросто, учитывая форму, которую набрали краснодарцы, но другого пути нет. Думаю, Ролан Гусев как следует настроит своих футболистов, чтобы те провели все 90 минут с полной концентрацией. В общем, жду классную битву, сам обязательно приду на стадион увидеть ее своими глазами и всем советую поступить так же», — сказал Ромащенко «СЭ».

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет 8 апреля на «ВТБ Арене». Начало — в 18.15 (мск).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Читайте также
«Будто мне в ребра влетел шар для боулинга». На ЧМ по велоспорту произошел массовый завал спортсменок
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Месси в день рождения Миранчука нокаутировал «Атланту» голевым дублем
Популярное видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
Слишкович — о «Краснодаре»: «На таких ошибках учатся. Но это не значит, что «Зенит» не заслужил»
Сергачев — о «Спартаке»: «Не знаю, взаимная ли у нас любовь. Но отношения есть»
Завоеванный «Спартаком» Кубок России станет экспонатом на стенде «Лукойла» на ПМЭФ
Мажич — о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу»
«Спартак» назвал гол Литвинова лучшим в дерби с ЦСКА в XXI веке
Лещенко раскритиковал Тюкавина за незабитый пенальти «Краснодару»: «Костя, ну как так? Отрепетируй!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чистяков рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России, Абросимов — «Динамо» и «Краснодар»

«Крылья Советов» — ЦСКА: дата и время начала матча Кубка России, где смотреть
Новости
RSS RSS
Все новости