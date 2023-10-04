Трансляция игры Кубка России «Краснодар» — «Пари НН» начнется в 17.10 на «Матч Премьер»

«Краснодар» на своем поле проведет матч с «Пари НН» в пятом туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 4 октября. Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 17.15 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Пари НН» будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 17.10.

Следить за событиями кубковой игры можно будет в матч-центре «СЭ» на сайте.

Команда Владимира Ивича занимает третье место с пятью очками в турнирной таблице группы D. Нижегородцы вместе с Сергеем Юраном располагаются на четвертой строчке с двумя баллами.

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