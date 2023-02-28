«Краснодар» — ЦСКА: прямая трансляция матча FONBET Кубка России

28 февраля «Краснодар» на своем поле сыграет с ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре, начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА. Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Первая встреча между ЦСКА и «Краснодаром» прошла 23 февраля и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба. В составе красно-синих голы забили Мойзес, Федор Чалов и Антон Заболотный.

Полуфиналы в Пути РПЛ пройдут 15 марта и 5 апреля. Жеребьевка Кубка России запланирована на 2 марта.