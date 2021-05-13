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Миранчук о победе «Локомотива» в Кубке: «В своем стиле»

10:33
Игроки «Локомотива» после победы в Кубке. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Локомотива» после победы в Кубке. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«С победой! Все большое молодцы! Матч получился очень тяжелым. Дотерпели, сыграли в своем стиле. Всех поздравляю с трофеем, — сказал «СЭ» Антон Миранчук.

Железнодорожники завоевали Кубок в 9-й раз в российской истории

(Севастиан Терлецкий)

Локомотив — Крылья Советов
12&nbsp;мая. Нижний Новгород. Вратарь &laquo;Локомотива&raquo; Гильерме завоевал четвертый Кубок в&nbsp;карьере.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча