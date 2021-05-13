Миранчук о победе «Локомотива» в Кубке: «В своем стиле»
10:33
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.
«С победой! Все большое молодцы! Матч получился очень тяжелым. Дотерпели, сыграли в своем стиле. Всех поздравляю с трофеем, — сказал «СЭ» Антон Миранчук.
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
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