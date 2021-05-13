Миранчук о победе «Локомотива» в Кубке: «В своем стиле»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«С победой! Все большое молодцы! Матч получился очень тяжелым. Дотерпели, сыграли в своем стиле. Всех поздравляю с трофеем, — сказал «СЭ» Антон Миранчук.

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(Севастиан Терлецкий)