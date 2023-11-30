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Сегодня, 14:29

Лепехин: «Когда все футболисты «Зенита» показывают свой максимум, тогда их в России никому не победить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин рассказал о причинах поражения петербургского клуба от «Динамо» (0:1) в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Зрители всегда ждут от «Зенита» побед, поэтому каждое поражение воспринимается, как слабая игра команды. Но не бывает такого в футболе, что одна команда всегда побеждает. В любом случае бывают осечки. Тем более «Динамо» в этом сезоне, на мой взгляд, одна из самых крепких команд. Но вчера у «Зенита» присутствовал недонастрой из-за того, что это была кубковая встреча, еще и двухматчевое противостояние предстоит в четвертьфинале. Когда все футболисты показывают свой максимум и прибавляют к этому серьезный настрой, агрессию, тогда «Зенит» в России никому не победить», — приводит слова Лепехина Legalbet.

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Источник: Legalbet
Константин Лепехин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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