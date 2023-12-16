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Сегодня, 16:22

Акинфеев пошутил о голах за карьеру: «Забивал только по юношам, карьера пошла насмарку»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на матче звезд FONBET Кубка России ответил на вопрос о том, забивал ли голы за время вратарской карьеры.

«Игра ногами вратарей? Все стараются играть ногами, использовать элемент «Барселоны». Я забивал только по юношам, в серии пенальти, карьера пошла насмарку (улыбается)», — сказал Акинфеев.

16 декабря проходит матч звезд FONBET Кубка России. На «Live Арене» в Сколково сотоятся футбольные челленджи, автограф?сессии, выступления музыкантов, а также гала?матч в формате «5 на 5» между игроками команд Пути РПЛ и Пути регионов.

Игорь Акинфеев
Кубок России
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