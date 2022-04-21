Денис Макаров — о матче с «Аланией»: «Повезло, что будем играть дома»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров оценил соперника команды по полуфиналу БЕТСИТИ Кубка России — владикавказскую «Аланию».

«Повезло, что будем играть дома — для наших болельщиков будет большой радостью прийти на полуфинал Кубка. Надеюсь, мы выйдем в финал и всех порадуем. «Алания» — хорошая команда, мы играли с ними на сборах, у них очень качественные футболисты, так что будет нелегко. Будет боевой матч. Будем готовиться и отдадим все силы, чтобы пройти в финал», — цитирует Макарова сайт бело-голубых.

В другом полуфинале «Спартак» сыграет против «Енисея».

Встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.