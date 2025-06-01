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Кисляк рассказал, что будет добираться домой на метро после победы ЦСКА в Кубке России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк с Кубком России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в комментарии «СЭ» заявил, что собирается поехать домой на метро после победного матча в FONBET Кубке России.

В суперфинале турнира армейцы в серии пенальти обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3). матч прошел на арене «Лужники» в Москве.

— Первый трек, который ты включишь, как сядешь в машину?

— Какая машина? Я на метро сейчас поеду. На МЦК.

ЦСКА в девятый раз стал победителем Кубка России и сравнялся по этому показателю с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом турнира.

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Матвей Кисляк
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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