Кисляк рассказал, что будет добираться домой на метро после победы ЦСКА в Кубке России

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в комментарии «СЭ» заявил, что собирается поехать домой на метро после победного матча в FONBET Кубке России.

В суперфинале турнира армейцы в серии пенальти обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3). матч прошел на арене «Лужники» в Москве.

— Первый трек, который ты включишь, как сядешь в машину?

— Какая машина? Я на метро сейчас поеду. На МЦК.

ЦСКА в девятый раз стал победителем Кубка России и сравнялся по этому показателю с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом турнира.