Кисляк рассказал, что будет добираться домой на метро после победы ЦСКА в Кубке России
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в комментарии «СЭ» заявил, что собирается поехать домой на метро после победного матча в FONBET Кубке России.
В суперфинале турнира армейцы в серии пенальти обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3). матч прошел на арене «Лужники» в Москве.
— Первый трек, который ты включишь, как сядешь в машину?
— Какая машина? Я на метро сейчас поеду. На МЦК.
ЦСКА в девятый раз стал победителем Кубка России и сравнялся по этому показателю с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом турнира.
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12 сен 15:20
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