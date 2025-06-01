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Койта — о победе ЦСКА в Кубке России: «Хорошо завершили сезон»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Секу Койта прокомментировал победу армейцев в матче суперфинала FONBET Кубка России против «Ростова» (0:0, 4:3).

«Очень горжусь собой и тем, чего я достиг. Сегодня это придало дополнительных сил в финале Кубка России. Родители поддерживали меня, присылали видео и фото перед матчем. Они очень рады. Благодаря им и команде мы победили. Хорошо завершили сезон. Теперь увижусь с семьей», — сказал футболист.

Красно-синие в девятый раз стали победителями турнира и сравнялись по этому показателю с «Локомотивом».

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Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
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