Койта — о победе ЦСКА в Кубке России: «Хорошо завершили сезон»

Нападающий ЦСКА Секу Койта прокомментировал победу армейцев в матче суперфинала FONBET Кубка России против «Ростова» (0:0, 4:3).

«Очень горжусь собой и тем, чего я достиг. Сегодня это придало дополнительных сил в финале Кубка России. Родители поддерживали меня, присылали видео и фото перед матчем. Они очень рады. Благодаря им и команде мы победили. Хорошо завершили сезон. Теперь увижусь с семьей», — сказал футболист.

Красно-синие в девятый раз стали победителями турнира и сравнялись по этому показателю с «Локомотивом».