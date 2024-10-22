Кечинов ждет от «Спартака» искрометного футбола в матче против махачкалинского «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча махачкалинского «Динамо» и «Спартака» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я думаю, те, кто играл с «Краснодаром», в этой игре уже не выйдут. Эта игра ничего особо не решает, и это должно пойти на пользу команде. Несмотря на то что махачкалинское «Динамо» неудобный соперник для «Спартака», они должны показать свой лучший, искрометный футбол. Все-таки результат в этой игре не довлеет», — сказал Кечинов «СЭ».

Матч «Динамо» Махачкала — «Спартак» пройдет во вторник, 22 октября. Игра состоится на «Анжи-Арене» в Каспийске, начало — в 18.30 по московскому времени.

Дарик Агаларов