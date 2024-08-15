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КДК РФС оштрафовал игрока 2DROTS Ослоновского на 250 тысяч рублей

Руслан Минаев
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Игроки 2DROTS.
Фото Василий Пономарев/2DROTS

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал игрока медиафутбольного клуба 2DROTS Владислава Ослоновского на 250 тысяч рублей после матча со «Строгино» (1:0) в первом раунде Пути регионов FONBET Пути регионов.

«Мы рассматривали инцидент с футболистом 2DROTS Ослоновским, после матча со «Строгино» он очень оскорбительно высказался о сопернике, в его речи было слово «отбросы», — цитирует главу комитета Артура Григорьянца ТАСС.

Также за использование ненормативной лексики на 250 тысяч рублей был оштрафован один из президентов клуба Никита Панасюк. Еще 30 тысяч рублей он должен будет выплатить за неявку на заседание.

Источник: ТАСС
Кубок России
РФС
ФК 2Drots
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