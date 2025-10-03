КДК присудил поражение «Фанкому» в кубковом матче с «Уфой» за участие Федчука

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о присуждении технического поражения «Фанкому» в матче с «Уфой» в четвертом раунде пути регионов FONBET Кубка России.

Встреча проходила 24 сентября. Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти победил «Фанком» (5:3). Позже стало известно, что нападающему команды Артему Федчуку запрещено выступать в соревнованиях под эгидой РФС.

Перед матчем с уфимцами «Фанком» прошел в Кубке России кировское «Динамо» (1:1, пенальти 13:12) и дзержинский «Химик» (0:0, пенальти 4:3). Федчук принимал участие во всех этих встречах.

«Фанком» подал заявление в КДК на пересмотр решения КДК о дисквалификации Федчука. Мы рассмотрели заявление. Клуб основывал заявление на том, что состоялось решение судов общей юрисдикции. «Чайка» подала заявление в суд, чтобы Федчук исполнил решение CAS. Мотивы «Чайки» понятны, но «Чайка» не учла то, что в договоре между клубом и Федчуком указано, что стороны не имеют право по трудовым спорам обращаться в суды общей юрисдикции. «Чайка» этот пункт нарушила, а решение CAS является окончательным. КДК пришел к общему мнению, что никаких новых обстоятельств нет. Решение не было отменено и должно быть исполнено. Заявление «Фанкома» осталось без удовлетворения.

Мы рассмотрели протест «Уфы», которая настаивала на пересмотре итогов матча. «Фанком» сообщил, что клуб заявил футболиста, не зная, что он дисквалифицирован. Но каждый клуб несет ответственность за правомерное участие игроков и лиц клуба. Клуб должен отслеживать факты дисквалификации. Федчук принял участие в заседании. Мы озвучили все документы, которые были вынесены в его отношении. Установлена вина клуба. РФС своевременно сообщил о решении в отношении Федчука. Мы установили, что в двух матчах до этого клуб тоже принимал участие.

Мы удовлетворили протест Уфы. Мы аннулировали результат матча. И присудили поражение «Фанкому» 0:3. За участие в матчах до этого «Фанком» оштрафован на 25 и 50 тысяч рублей соответственно.

От Федчука есть объяснительная, где он пишет о том, что не знал о своей дисквалификации. Когда мы привели все документы и скриншот о том, что он был уведомлен, он промолчал, — сказал Григорьянц.