Пресняков-старший: «Реализация «Спартака» на уровне первенства пивного завода!»

Композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу московского клуба над «Енисеем» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Конечно, это выигрыш, но от игры «Спартака» я удовольствие не получал, были частые потери мяча. «Енисей» немножко пошел, с открытым забрал и так с интересом поиграли футбол, забыли об обороне. «Спартак» 2-3 передачи и мяч отдавал. Красно-белые могли штук восемь забить, реализация была на уровне первенства пивного завода. Победа удовольствия не принесла, будет финал и посмотрим, как там будет игра и как сыграют с «Зенитом»», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также Пресняков-старший решил обратиться к болельщикам «Спартака».

«Хочу обратиться к болельщикам «Спартака». Если они не придут, то значит, весь стадион, собственно, будет болеть за «Динамо» на финальном матче. Сейчас в «Спартаке» лучшее — это болельщики, которые придумывают очень интересные баннеры. Очень их уважаю. В данном случае надо прийти, а то у «Спартака» вообще никаких радостей не будет в этом сезоне. Я к ним обращаюсь, придите все же на матч, забыть обо всем и поболеть за свою команду»

«Спартак» встретится в финале с «Динамо». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.